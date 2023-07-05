Başakşehir'de 7 antrenör ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, teknik heyette yer alan 7 isimle yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de 7 antrenör ile yollar ayrıldı
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05 Temmuz 2023 12:13
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, teknik ekipte görev yapan 7 antrenör ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizde görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmeleri sona ermiştir. Antrenörlerimize kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

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