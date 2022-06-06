Başakşehir'de 3 yıllık imza

Medipol Başakşehir, serbest statüdeki Alper Kahraman'ı kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişen Kahraman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
22 yaşındaki Alper Kahraman, orta sahada görev alıyor.
Başakşehir'den transfer için yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, altyapımızdan yetişen ve şu anda serbest statüde olan Alper Karaman'ı üç yıllığına kadrosuna kattı. Alper Karaman'a yuvaya hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişen Kahraman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
22 yaşındaki Alper Kahraman, orta sahada görev alıyor.
Başakşehir'den transfer için yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, altyapımızdan yetişen ve şu anda serbest statüde olan Alper Karaman'ı üç yıllığına kadrosuna kattı. Alper Karaman'a yuvaya hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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