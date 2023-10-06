Başakşehir'de 3 eksik!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında cumartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.



Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 4 puanla 18. sırada bulunuyor.



Gaziantep FK ise 6 puanla haftaya 16. sırada giriyor.



Başakşehir'de eksikler



RAMS Başakşehir'de sakatlıkları süren Leo Duarte, Muhammed Şengezer ve Patryk Szysz, bu mücadelede forma giyemeyecek.



Sakatlıklarını atlatan Serdar Gürler, Ömer Ali Şahiner ve Edgar Ie'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.



