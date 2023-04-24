Başakşehir: 'Çok değerli ve önemli'

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Giresunspor karşısında deplasmanda aldıkları 4-2'lik galibiyetin ardından rakiplerinin agresif bir oyun sergilediğini söyledi.



Maçın iki farklı hikayesi olduğunu aktaran Sözer, "İlk yarı çok güzel bir deplasman maçı yaptık. Gol pozisyonları bulduğumuz bir oyun oldu. Çok güzel gollerle ilk yarıyı 4-0 geçtik. İkinci yarıda Giresunspor'un agresif olacağını biliyorduk. İkinci yarıda çok top kaybettik. 5. golü atmamız gerekiyordu ama sonuçta bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Deplasmanda kazanamıyorduk. Bugünkü galibiyet bizim için çok değerli ve önemli." ifadelerini kullandı.





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