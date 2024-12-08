Başakşehir çıkışa geçti: 3 gollü galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Miguel Crespo, 83. dakikada Krzysztof Piatek, 90+4. dakikada ise Philippe Keny kaydetti.



Ev sahibi ekibin ilk golünü atan Crespo, 78. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Oyuna sonradan giren Joao Figueiredo, 86. dakikada sakatlandı. Başarılı futbolcu sahayı sedyeyle tert etti.



Göztepe maçında 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Çağdaş Atan'ın öğrencileri, üst üste 2. galibiyetini aldı. Hatayspor ise 3 maç sonra mağlup oldu.



Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 22'ye çıkardı. Ligde 8. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Göztepe ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Crespo'nun sağdan ortaladığı topa Kemen ceza sahası içinde kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alınan döndü.



15. dakikada Cemali Sertel'in ortasında, ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.



30. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Görkem Sağlam ceza alanı dışında sol çaprazından şutunu çekti, üst direğe çarparak kale çizgisine inen top ağlara gitmedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



