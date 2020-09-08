Başakşehir, Chadli'de mutlu sona ulaştı!

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Belçikalı hücum oyuncusu Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Başakşehir, Chadli'de mutlu sona ulaştı!
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08 Eylül 2020 10:22
Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor. 

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi. 



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