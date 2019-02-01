Başakşehir, Cengiz'e teşekkür etti, transferi açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Rubin Kazan ile sözleşmesini fesh eden Rus milli sol bek Fedor Kudryashovc'u transfer ettiğini açıkladı.
Transferin sosyal medya açıklaması sırasında Cengiz Ünder'e teşekkür edilerek son günlerdeki tartışmalara yönelik olarak imalı bir açıklama yapıldı.
Medipol Başakşehir Kulübü, Kudryashov ile devre arası transfer dönemini kapattı.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN YAPTIĞI O AÇIKLAMA
Transferin sosyal medya açıklaması sırasında Cengiz Ünder'e teşekkür edilerek son günlerdeki tartışmalara yönelik olarak imalı bir açıklama yapıldı.
Medipol Başakşehir Kulübü, Kudryashov ile devre arası transfer dönemini kapattı.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN YAPTIĞI O AÇIKLAMA
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SON DAKİKA: Başakşehir, Rubin Kazan ile sözleşmesini fesheden sol bek Fedor Kudryashov'in transferini açıkladı.
Başakşehir: Teşekkürler Cengiz Ünderpic.twitter.com/CkI8DWcgjO
— Sporx (@sporx) January 31, 2019