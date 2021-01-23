Başakşehir - Çaykur Rizespor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.Mert GünokRafaelLeo DuarteEpıureanuHasan Ali KaldırımMehmet Topalİrfan Can KahveciBerkayDeniz TürüçCrivelliGulbrandsenZaferOnurSelimMeriahMelnjakAbdullahDonsahSaboDoğanMichalakSamudioMedipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.