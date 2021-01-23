Başakşehir - Çaykur Rizespor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir
Mert Günok
Rafael
Leo Duarte
Epıureanu
Hasan Ali Kaldırım
Mehmet Topal
İrfan Can Kahveci
Berkay
Deniz Türüç
Crivelli
Gulbrandsen
Çaykur Rizespor
Zafer
Onur
Selim
Meriah
Melnjak
Abdullah
Donsah
Sabo
Doğan
Michalak
Samudio
Üç futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir
Mert Günok
Rafael
Leo Duarte
Epıureanu
Hasan Ali Kaldırım
Mehmet Topal
İrfan Can Kahveci
Berkay
Deniz Türüç
Crivelli
Gulbrandsen
Çaykur Rizespor
Zafer
Onur
Selim
Meriah
Melnjak
Abdullah
Donsah
Sabo
Doğan
Michalak
Samudio
Üç futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.