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Başakşehir - Burnley maçının hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Burnley ile oynayacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Kaynak: AA
Başakşehir - Burnley maçının hakemi belli oldu
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07 Ağustos 2018 15:19
Medipol Başakşehir'in İngiltere'nin Burnley takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre 9 Ağustos Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Ilija Brdar üstlenecek.

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