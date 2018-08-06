İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İngiliz ekibi Burnley ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının biletlerini satışa sundu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Burnley ile 9 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izlemek isteyen taraftarların biletlerini, "www.passo.com.tr" internet sitesi veya stat Passolig gişelerinden kağıt bilet olarak da temin edebileceği ifade edildi.
Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şöyle:
Kuzey alt: 30 lira
Batı alt: 40 lira
Batı üst: 40 lira
Doğu üst: 50 lira
Doğu alt: 150 lira
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Burnley ile 9 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izlemek isteyen taraftarların biletlerini, "www.passo.com.tr" internet sitesi veya stat Passolig gişelerinden kağıt bilet olarak da temin edebileceği ifade edildi.
Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şöyle:
Kuzey alt: 30 lira
Batı alt: 40 lira
Batı üst: 40 lira
Doğu üst: 50 lira
Doğu alt: 150 lira
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın