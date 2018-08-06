Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İngiliz ekibi Burnley ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının biletlerini satışa sundu.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Burnley ile 9 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izlemek isteyen taraftarların biletlerini, "www.passo.com.tr" internet sitesi veya stat Passolig gişelerinden kağıt bilet olarak da temin edebileceği ifade edildi.Kuzey alt: 30 liraBatı alt: 40 liraBatı üst: 40 liraDoğu üst: 50 liraDoğu alt: 150 lira