  •  
    Beşiktaş'tan bir taşla iki kuş! BÜYÜK operasyon
  •  
    Comolli'den F.Bahçe'de 1.5 ayda 8 BİLET kesti!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    Şenol Güneş'in istediği stoper! Kartal'ın teklifi
  •  
    Gomis penaltıyı kaçırdı, sosyal medya yıkıldı...

Başakşehir-Burnley maçının biletleri satışa çıktı

Başakşehir Futbol Kulübü, İngiliz ekibi Burnley ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasının biletlerini satışa sunduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
Başakşehir-Burnley maçının biletleri satışa çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2018 15:13
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İngiliz ekibi Burnley ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının biletlerini satışa sundu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Burnley ile 9 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izlemek isteyen taraftarların biletlerini, "www.passo.com.tr" internet sitesi veya stat Passolig gişelerinden kağıt bilet olarak da temin edebileceği ifade edildi.

Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kuzey alt: 30 lira

Batı alt: 40 lira

Batı üst: 40 lira

Doğu üst: 50 lira

Doğu alt: 150 lira

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için