Başakşehir Burnley maçı hangi kanalda yayınlanacak? Başakşehir Burnley maçı şifresiz mi?

Başakşehir-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Başakşehir-Burnley maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

09 Ağustos 2018 03:07
Başakşehir Burnley maçı hangi kanalda yayınlanacak? Başakşehir Burnley maçı şifresiz mi?
Başakşehir-Burnley maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Başakşehir-Burnley karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Başakşehir-Burnley maçı naklen yayınlanacak.

9 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Başakşehir-Burnley maçı 9 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.

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- Adebayor ve Arda yok

Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor.

Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro, Tunay Torun ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 17. maçında

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İngiliz ekibi Burnley'i konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 16 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

- Sahasında 9. maç

İstanbul ekibi, Burnley mücadelesi ile Avrupa kupalarında sahasındaki 9. maçı oynayacak.

Abdullah Avcı'nın takımı, bugüne kadar evinde oynadığı 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 8 maçta 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

- En golcü isim Visca

Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçta fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 25 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

- Avrupa kupalarındaki maçlar

Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçında sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi grupta deplasmanda oynadığı beşinci karşılaşmada Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti. İstanbul ekibi, gruptaki son maçında ise Braga'yı 2-1 yendi.

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