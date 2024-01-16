Başakşehir, Beşiktaşlı yıldızın peşinde!

Rams Başakşehir, Beşiktaş'taki durumu soru işareti olan Onur Bulut için devreye girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başakşehir, Beşiktaşlı yıldızın peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 14:40
Fernando Santos'un önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadro dışı bırakılan Eric Bailly, La Liga temsilcisi Villarreal'e transfer olmuştu. Sezon başında transfer edilen bir başka isim Jean Onana, Olimpik Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla kiralık gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir Beşiktaş'tan Onur Bulut'un durumunu takip ediyor. Beşiktaş oyuncunun geleceğiyle ilgili bir karar alırsa; resmi teklif yapılacak.

BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EURO'YA ALDI

Beşiktaş'ın 1 milyon euro bonservisle Şubat 2023'te Kayserispor'dan transfer ettiği 29 yaşındaki sağ bek Onur Bulut, bu sezon 31 resmi maçta oynadı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery