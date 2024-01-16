Fernando Santos'un önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kadro dışı bırakılan Eric Bailly, La Liga temsilcisi Villarreal'e transfer olmuştu. Sezon başında transfer edilen bir başka isim Jean Onana, Olimpik Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla kiralık gitti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir Beşiktaş'tan Onur Bulut'un durumunu takip ediyor. Beşiktaş oyuncunun geleceğiyle ilgili bir karar alırsa; resmi teklif yapılacak.
BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EURO'YA ALDI
Beşiktaş'ın 1 milyon euro bonservisle Şubat 2023'te Kayserispor'dan transfer ettiği 29 yaşındaki sağ bek Onur Bulut, bu sezon 31 resmi maçta oynadı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.
Kadro dışı bırakılan Eric Bailly, La Liga temsilcisi Villarreal'e transfer olmuştu. Sezon başında transfer edilen bir başka isim Jean Onana, Olimpik Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla kiralık gitti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir Beşiktaş'tan Onur Bulut'un durumunu takip ediyor. Beşiktaş oyuncunun geleceğiyle ilgili bir karar alırsa; resmi teklif yapılacak.
BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EURO'YA ALDI
Beşiktaş'ın 1 milyon euro bonservisle Şubat 2023'te Kayserispor'dan transfer ettiği 29 yaşındaki sağ bek Onur Bulut, bu sezon 31 resmi maçta oynadı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.