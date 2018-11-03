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Başakşehir, Beşiktaş'ı hep aynı şekilde yıkıyor! İlk 30 dakika...

Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında oynadığı son 3 maçta ilk 30 dakikada gol yiyip sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA
Başakşehir, Beşiktaş'ı hep aynı şekilde yıkıyor! İlk 30 dakika...
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03 Kasım 2018 22:01
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı son 3 maçın ilk yarım saatinde geriye düştü.

Ligde 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'in ilk yarım saatte attığı üç golle rakibine 3-1 yenilen siyah-beyazlı takım, geçen sezonki karşılaşmayı da 28. dakikada Elia'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup tamamlamıştı.

Beşiktaş, bu sezonki mücadelede ise 18. dakikada Epureanu'nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, ZİRVENİN 6 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Beşiktaş, bu sonuçla Süper Lig'de üçüncü yenilgisini yaşadı. Bu sezon 5 karşılaşmayı kazanan ve 3 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 18 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, lider Medipol Başakşehir'in de 6 puan gerisine düştü.

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