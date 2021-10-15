Başakşehir Beşiktaş maçı İZLE, CANLI Başakşehir Beşiktaş maçı burada

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı olarak beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi olarak Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.





Şansızlığını geçen sezon kırdı



Beşiktaş, geçen sezon öncesinde rakibiyle yaptığı son 9 maçta sadece 2 kez kazanabilirken, bu şansızlığını 2020-2021'de kırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 9 karşılaşmadaki 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından üst üste 3 maçtan üstünlükle ayrıldı.



30. karşılaşma



Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 29 resmi maçta rakibine 8 kez üstünlük kurabildi. Medipol Başakşehir de Beşiktaş'ı 8 defa mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.





Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor.

15. sırada yer alan Başakşehir'de

yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk resmi maçına çıkıyor.

Başakşehir'e konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında tek galibiyetini son karşılaşmada alan Beşiktaş (4M), lig tarihinde rakibini üst üste ilk kez iki dış saha maçında mağlup etmek istiyor.



🧐Muhtemel 11'ler pic.twitter.com/s1VU5sWHNL



— Sporx (@sporx) October 15, 2021

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman kamp kadrosunda bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pjanic ve Fabrice N'Sakala da kadroda yer almadı.



5 oyuncu döndü



Sakat ve hasta olan 5 oyuncunun ise milli arada tedavileri tamamlandı. Sakat oyunculardan Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza takıma katıldı. Altay maçı öncesi yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero da karantina sürecini tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu 5 oyuncu karşılaşmada forma giyebilecek.



Lig maçları



İki ekip Süper Lig'de 26 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 7'şer galibiyete imza attı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 35 golüne, turuncu-lacivertli ekip 34 golle yanıt verdi.















Volkan Babacan, Junior Çaiçara, Epureanu, Ndayishimi, Lucas Lima, Mahmut, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Chadli, Okaka.

Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2) ve Demir Grup Sivasspor (2-1) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.



Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş'ta Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın gibi isimlerle sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Ancak Oğuzhan Özyakup gibi henüz teklif gitmeyen iki isim daha var… Onlar da Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre. Deneyimli sol bek N'Sakala ile 29 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin performanslarını yeterli bulmayan Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet, sezon sonuna kadar oyuncuların sahada sunacaklarına göre hareket edecek. Lig bitiminde Sergen Yalçın'ın vereceği rapor iki yıldızın kaderini belirleyecek.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği ekim ayı değerlendirme seminerleri tamamlandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, hakem gelişim programları çerçevesinde düzenlenen seminerler, Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında görev alan hakem, yardımcı hakem, gözlemci ve mentorların katılımıyla milli maçlar arasında gerçekleştirildi. MHK ve eğitimciler tarafından belirlenen konular, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve MHK Yardımcı Hakem Danışmanı Giovanni Stevanato tarafından katılımcılara aktarıldı. Seminerde MHK Fiziksel Gelişim Ekibi, hakemlerin antrenman programları ve fiziksel ölçümleri ile ilgili geri bildirimlerde bulundu. Ayrıca ilk sekiz hafta maçlarında, hakemlerin toplam koşu mesafeleri, pozisyon bazında mesafeleri ve konumları incelenerek, bu verilerin bundan sonra da takip edileceği ve raporlanacağı vurgulandı. TFF Sağlık Kurulu ile oluşturulan çalışmalar kapsamında, baskı altındaki performansın en üst seviyeye çıkarılması yönünde zihinsel dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Hakemlerin zihinsel dayanıklılık konusunda değerlendirmelerinin yapılacağı ve sonrasında bireysel çalışmalara yönlendirileceği bilgilendirmesinde bulunuldu. Seminerlerde zaman yönetimi, oyuncuların yönetimi, yerde kalan oyuncular, teknik alan yönetimi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) çizgisi gibi konularda teknik çalışmalar yapıldı.Beşiktaş, rakibine karşı deplasmandaki 5 sezonluk galibiyet hasretini de geçen sezon sonlandırdı. Rakibine 14 resmi karşılaşmada konuk olan siyah-beyazlı ekip, bu maçlardaki ilk galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 5 dış saha mücadelesinden bir beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rakibini 3-2 yenerek bu şansızlığına son verdi.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Miralem Pjanic'in durumu ise antrenman sonrası netlik kazanacak.Beşiktaş'ın Chelsea'dan kadrosuna kattığı Batshuayi, Başakşehir maçında gol hasretini bitirmek istiyor. Chelsea'dan sezon başında kiralanan Belçikalı golcü Mitch Batshuayi ligde formda bir başlangıç yapmıştı. İlk 11'de ilk kez 3. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahaya çıkan ve direğe takılan Batshuayi, Yeni Malatya'ya 2 gol atmış, Antalya mücadelesinde ise 1 gol 1 asistle oynamıştı. Belçikalı forvet sonrasında suskunluğa bürünmüştü. Altay maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan, Adana Demir ve Sivas karşılaşmalarını da boş geçen Batshuayi gol hasretini bu gece bitirmek istiyor. Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 2-1 kaybettiği 3.'lük maçında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki oyuncunun tek hedefi lige dönüşte gollerine kaldığı yerden devam edip Siyah-Beyazlılar'ın kazanmasına katkıda bulunmak.Beşiktaş'ı geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın başarılı performansını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı geride kalan 8 haftada Süper Lig'in en iyi hocası unvanını elde etti. Comparisonator adlı futbol istatistik kurumunun yaptığı ölçümler sonucu genç teknik adam, rakiplerini birçok alanda geride bıraktı. Beşiktaş, hocası ile atılan goller ve kazanılan defansif bire birde ilk sırayı aldı. Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın ile ligin ilk sekiz haftasında atak aksiyonları, başarılı atak aksiyonları, başarılı dripling, ceza sahasında topla buluşma, isabetli şut istatistiklerinde ligdeki diğer 19 takımın ortalamasını geride bıraktı. Beşiktaş genç hocasıyla, başarılı defansif aksiyonlar, araya girme, top kazanım ve yenen gollerde de ilk sırayı alarak savunmada da farkını ortaya koydu. Yalçın, sahanın yanı sıra rakamlarla da başarısını belgeledi.Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan Adem Ljajic lüküs hayat yaşıyor! Siyah-Beyazlılar'da istenmeyen adam ilan edilen Sırp oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakıldı. Adem Ljajic yaz transfer döneminde ise başka bir takıma gitmeyi kabul etmedi. 30 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Adem Ljajic, Kara Kartal'da haftanın 5 günü çalışıyor... Hafif tempodaki antrenmanlar sonrasında ise mesaisini dolduruyor. Geride kalan zamanlarında ise bol bol geziyor... Sırp orta saha oyuncusu haftanın birkaç günü ise yurt dışına sevgilisinin yanına gidiyor... Özel hayatından ödün vermiyor... Beşiktaş'tan yıllık 30 milyon lirayı cebine indiriyor. Ljajic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeyen Sırp oyuncu Süper Lig'de forma giydiği 73 maçta 16 gol atarken 22 de asiste imza attı. Beşiktaş Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic için 2019 yılında İtalyan temsilcisi Torino'ya tam 6.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.Beşiktaş, milli arada sakat oyuncularının birçoğunun iyileşmesiyle büyük ölçüde toparlandı. Siyah-beyazlı takım, 22 günde oynanacak 6 zorlu karşılaşmadan en az kayıpla çıkmayı hedeflerken teknik direktör Sergen Yalçın, talebeleriyle yaptığı görüşmede, bugünkü Başakşehir karşılaşmasının önemini dile getirdi. Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Üst üste hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Kadro sıkıntısını aştık. Şimdi bıraktığımız yerden çok daha iyisini yaparak başlamamız ve herkese mesajımızı vermemiz gerekiyor. Ben saha kenarında olmasam da Murat hoca başta olmak üzere tüm teknik ekip, en iyi şekilde sizleri yönlendirecek" "Burada güzel bir birlikteliğimiz var. Hedeflerimize ve sahaya tam konsantre olalım, iyi oyuna odaklanalım. Biz iyi oynadıkça, sahaya emek ve mücadele koydukça skor zaten gelecektir.