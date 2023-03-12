Başakşehir Beşiktaş maçı BEIN izle, BJK maçı linki
Haber Tarihi: 12 Mart 2023 18:59 -
Güncelleme Tarihi:
12 Mart 2023 18:59
Başakşehir Beşiktaş maçı BEIN izle, BJK maçı linki
Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyorlar ve mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlyıor. İşte Başakşehir Beşiktaş maçından son dakika gelişmeleri
Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Siyah-beyazlılarda ağrıları bulunan Rachid Ghezzal için teknik direktör Şenol Güneş, kulüp doktorlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Ghezzal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkartıldı. Cezayirli yıldız, Antalyaspor karşılaşmasında da ısınmaya çıkmış ardından sakatlanarak mücadelede forma giyememişti.
Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e Premier Lig'den talip çıktı. Sezon başı Siyah beyazlılarla 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Gedson için Crystal Palace takımının devreye gireceği ifade edildi. Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın 24 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro bonservi bedeli istediği öğrenildi. Oyuncunun eski kulübü Benfica ile yapılan anlaşma gereği Portekizli oyuncunun sonraki satışından pay verileceği ortaya çıkmıştı. Şenol Güneş'in performansından memnun olduğu Gedson Fernandes'in ilk etapta Beşiktaş'ta kalmayı düşündüğü ama sezon sonunda yapılacak tekliflere göre kararını vereceği belirtildi. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, oyuncuyu yarım sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralamıştı. 2022-2023 sezonunda Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan Portekizli yıldız 5 asist katkısında bulundu.
Başakşehir Beşiktaş maçı hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat.
Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi form durumları
Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya 3. sırada başlayacak. Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.
Eksikler
Beşiktaş'ta Welinton cezalı, Rachid Ghezzal ise ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Eden Karzev'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir Volkan, Ömer Ali, Leo Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Biglia, Aleksic, Serdar, Januzaj, Okaka
Beşiktaş Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Maxim, Cenk Tosun, Aboubakar
33. randevu
Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 32 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sınırdaki isimler
Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş cephesinde ise Cenk Tosun bu karşılaşmada sarı kart görmesi halinde İstanbulspor maçında takımdaki yerini alamayacak.
Son maç Başakşehir'in
İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 1-0 kazandı. Vodafone Park'ta oynanan 12 Eylül 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore attı. Rekabette Medipol Başakşehir'in 43 golüne, Beşiktaş 41 golle karşılık verdi.
Lig maçları
İki ekip Süper Lig'de 29 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 9, Beşiktaş ise 7 kez kazandı. Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. Süper Lig rekabetinde Başakşehir'in 40, Beşiktaş'ın 39 golü bulunuyor.
Başakşehir evinde üstün
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 16. kez sahasında ağırlayacak. Başakşehir'in ev sahipliğinde 8'i Başakşehir Fatih Terim Stadı, 7'si Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 15 maçta, turuncu-lacivertliler 8 kez kazanırken, Beşiktaş'ın bu süreçte yalnızca 2 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir bu maçlarda rakibine 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 15 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.
Kupada 3 maç
İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu. İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.
Şenol Güneş: "Yarıştan kopmamak için kazanmalıyız"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir deplasmanından üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de kalan tüm maçlara "final" gözüyle bakan siyah-beyazlı hoca, ikincilik yarışındaki en önemli rakiplerden olan Başakşehir'i yenmek zorunda olduklarını düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda karşılaşmanın önemini anlatırken, bir dizi uyarıda bulundu. Ankaragücü önünde son 15 dakikaya kadar çok tempolu ve arzulu bir futbol ortaya koyduklarını hatırlatan Şenol Güneş'in, "Bu oyunumuzu daha da geliştirmemiz lazım. Her maç üstüne koyarak devam etmeliyiz. Başakşehir bu ligin en deneyimli ve en iddialı takımlarından biri. Hafta arası Avrupa kupası maçı oynamış olsalar da geniş bir kadroya sahipler. İki takım için de çok kritik bir maç. Kazanırsak hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli bir adım atmış oluruz. Yarıştan kopmamak için kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Başakşehir'e ilk maçta 1-0 mağlup olduklarını hatırlatan Şenol Güneş'in, rövanş karşılaşmasının ikili averaj açısından çok önemli olduğunu da dile getirdiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta forvete sürpriz aday: Deniz Undav
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu kapsamda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Takımı ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun maliyeti nedeniyle transferde kiralama formülü üzerinde duran Siyah- Beyazlılar'ın bu transfer için sezon sonunda bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. 27 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Belçika ekibi Union'da forma giydiği dönemde de Süper Lig kulüplerinin gündemine gelmiş, ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Belçika ekibiyle çıktığı 70 maçta 45 gol 18 asiste imza atan Deniz Undav, bu performansıyla 7 milyon Pound karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmuştu. İngiliz kulübünde genellikle oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu Mavi-Beyazlı kulüp ile bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti. Deniz Undav transferinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı!
Birleşik Devletler ekibi Chicago Fire, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a 2,5 milyon Dolar'dan 3 yıllık teklifte bulundu. ABD temsilcisinin, siyah-beyazlılara da 2 milyon Dolar bonservis bedeli vermeye hazır olduğu ifade edildi. Kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamayı planlayan 31 yaşındaki futbolcunun, yönetimle el sıkışması halinde, sözleşme uzatıp İstanbul'da kalmayı öncelik olarak belirlediği öğrenildi. Kontratında performansa bağlı sözleşme uzama maddesi bulunan Cenk için bu madde beklenmeyecek. Cenk'in garanti ücreti 1 milyon Euro seviyesine çıkarılacak, performans bonuslarıyla beraber bu rakamın 1.7 seviyesini bulması bekleniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk'in durumuyla ilgili olarak hafta içinde basın mensuplarına, "Cenk Tosun bizim oyuncumuz, burada kalmasını istiyoruz. İki taraf için de olağanüstü bir durum varsa yapacak bir şey yok. Transfer ciddi boyuttaysa konuşulur, diğer türlüsü spekülasyon olur. Cenk'i de kulübü de mağdur etmeyiz" demişti.