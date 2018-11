Başakşehir Beşiktaş izle canlı, BJK maçı canlı

İLGİLİ VİDEO

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.İşte Başakşehir Beşiktaş maçından son dakika gelişmeleri...Başakşehir Beşiktaş maçını bulunduğunuz ilden TRT Radyo 1 frekansından dinleyebilirsiniz.95.6 İstanbul93.3 Ankara94.7 İzmir87.9 Bursa96.7 Adana3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda galibiyet almakta oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada bir galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplarken, bir karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu 5 karşılaşmada 7 gol atabilen Beşiktaş, kalesinde de aynı sayıda gol gördü. Ligin 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek tek dış saha galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarını 1-1'lik skorlarla tamamladı. Atiker Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmadan da 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Göztepe'ye ise 2-0 yenildi.Beşiktaş, lig tarihinde deplasmanda galip gelmekte en çok zorlandığı Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 11 resmi maçtan sadece birini kazanabildi. İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 4'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. 10'u Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 5'ini Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, yarın oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Alman kaleci Loris Karius ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Beşiktaş forması giydiği dönemde şampiyonluk da yaşayan Gökhan İnler, Siyah-beyazlı kaleci ile yan yana çekilen fotoğrafın altına, "Cumartesi günü oynanacak maç öncesi kardeşimle birlikte" ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, 3 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligdeki ilk 10 maçında 21 puan toplayan Medipol Başakşehir, haftaya lider durumda giriyor. İlk 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor.Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Junior Caiçara bu maçta forma giyebilecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Alparslan Erdem mücadelede yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun ise maç kadrosunda bulunması bekleniyor.Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, rakip sahadaki 11 resmi maçta sadece bir kez kazanabildiği Medipol Başakşehir'i yenerek, kötü istatistiklerine son vermeye çalışacak. Ligdeki son maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 10. haftayı 18 puanlı dördüncü sırada tamamladı. Medipol Başakşehir ise 11. hafta maçları öncesi 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.Süper Lig'de haftanın skoru en az derbi kadar merak edilen maçında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Geçen hafta aldığı farklı Rize galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Başakşehir sınavı öncesi istatistikler can sıkıyor. Siyah-Beyazlılar, rakibi önünde son 11 maçta 1 kez kazanabilirken, Şenol Güneş de son 6 maçta Başakşehir'e karşı galibiyet alamadı. Başakşehir sınavına büyük önem veren Güneş bu kez rakibin tuzağına düşmeyecek. Başakşehir önünde çok kontrollü oynayacak olan Siyah-Beyazlılar riske girmeden gol arayacak.Sarı kart cezası biten Jeremain Lens de karşılaşmada görev alabilecek. Göztepe karşılaşmasında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve Çaykur Rizespor mücadelesini kaçıran Hollandalı oyuncunun, Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta görev alması bekleniyor.Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşma öncesinde Caner Erkin ile Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlıkları geçen Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic, oynayacak duruma geldi. Yaşadıkları sakatlık sorunu nedeniyle son maçlarda görev alamayan bu üç oyuncu, hafta içinde takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde her üç oyuncu, Medipol Başakşehir maçıyla formalarına kavuşabilecek.Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada takımının attığı gollerin hazırlayıcısı olarak dikkati çeken Quaresma, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre de oynayamayacak.Siyah-beyazlı ekipte gözler, Çaykur Rizespor maçında attıkları gollerle iyi bir performans sergileyen Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in üstünde olacak. Sezonun ilk 13 resmi maçında etkisiz kalan ve sadece bir kez fileleri havalandırabilen Vagner Love, son 6 karşılaşmada ise 5 gol atmayı başardı. Beşiktaş'taki uzun süreli ilk 11 hasretini Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sonlandıran ve mücadelede iki gol birden atan Mustafa Pektemek ise mücadelede formunu sürdürmeye çalışacak.