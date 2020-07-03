Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Bundesliga ekibi Hamburg'tan kiraladığı Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Haber; AA
Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı
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03 Temmuz 2020 14:10
Medipol Başakşehir, bu sezon başında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg'tan kiraladığı Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübünden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

A Milli Takım formasını da giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını da belirtildi.



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