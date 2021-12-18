Başakşehir, Belözoğlu ile namağlup devam ediyor

Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Emre Belözoğlu sonrası kayıpsız devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Belözoğlu ile namağlup devam ediyor
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18 Aralık 2021 23:22
Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoluna namağlup devam ediyor.

Turuncu-lacivertli ekip, genç teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu idaresindeki bu maçlarda 23 puan elde etti.


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