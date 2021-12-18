Başakşehir, Belözoğlu ile namağlup devam ediyor

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoluna namağlup devam ediyor.
Turuncu-lacivertli ekip, genç teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.
Medipol Başakşehir, Belözoğlu idaresindeki bu maçlarda 23 puan elde etti.
Turuncu-lacivertli ekip, genç teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.
Medipol Başakşehir, Belözoğlu idaresindeki bu maçlarda 23 puan elde etti.