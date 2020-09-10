Başakşehir, Belçikalı yıldızı kadrosuna kattı

Başakşehir, Monaco'dan Belçikalı yıldız Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu Başakşehir'de 11 numaralı formayı giyecek.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Monaco'dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek." ifadeleri yer aldı.
Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi. Başakşehir daha önce kadrosunu Hasan Ali Kaldırıım ve Rafael ile güçlendirmişti (Türkiye'de biten tüm transferleri görmek için tıklayın)
FOTOĞRAFA TIKLA, TRANSFERLİ KADRO KUR
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Monaco'dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek." ifadeleri yer aldı.
Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi. Başakşehir daha önce kadrosunu Hasan Ali Kaldırıım ve Rafael ile güçlendirmişti (Türkiye'de biten tüm transferleri görmek için tıklayın)
FOTOĞRAFA TIKLA, TRANSFERLİ KADRO KUR