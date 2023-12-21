Başakşehir, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başakşehir, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2023 16:58
Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın ardından yeniden gündeme gelen Avrupa Süper Ligi için Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiğini açıkladı.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

"İstanbul Başakşehir FK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak verdiği ve hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen kararı dikkate almaktadır. 

İstanbul Başakşehir FK olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için Avrupalı kulüp arkadaşlarımızla birlikte Avrupa Kulüpler Biriliği aracılığıyla çalışmaya %100 bağlıyız. Bu da ancak Avrupa Kulüpler Biriliği'nin UEFA ile sahip olduğu güçlü ortaklık sayesinde mümkün olacaktır."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery