Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi!

Süper Lig'de pazar oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi!
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12 Mart 2022 23:05
Türkiye Futbol Federasyonu, Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçının ertelendiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, pazar oynanması gereken mücadelenin olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe ertelendiği açıklandı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak."

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