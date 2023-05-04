Haber Tarihi: 04 Mayıs 2023 17:01 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 17:01

Başakşehir - Ankaragücü maçı canlı izle şifresiz | A Spor Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle!

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Başakşehir - Ankaragücü maçı canlı izle şifresiz | A Spor Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle!
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Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-Lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı. 
Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri dün akşam başlıyor. A Spor canlı izle ekranı üzerinden maçlar şifresiz bir şekilde ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmelerinde ilk maçta Sivasspor ile Fenerbahçe berabere kalırken, bu akşam Başakşehir Ankaragücü maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. A Spor canlı maç izle ekranı üzerinden siz de ZTK yarı final maçlarını canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI, TIKLA






Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

OKAKA GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek. Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı. İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.


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