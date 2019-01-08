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Başakşehir, Alican Özfesli'yi transfer etti

Medipol Başakşehir, Altınordu forması giyen Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA
Başakşehir, Alican Özfesli'yi transfer etti
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08 Ocak 2019 21:04
Medipol Başakşehir, Altınordu forması giyen Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz" denildi.

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