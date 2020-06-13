Başakşehir - Alanyaspor muhtemel 11'leri

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ediyor.



Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak. beIN Sport'ta yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.



Medipol Başakşehir'in karşılaşma öncesinde 53 puanı bulunurken Alanyaspor'un puanı ise 43. olarak göze çarpıyor.



İki takımın eksikleri



Ev sahibi Başakşehir'de eksik oyuncu bulunmuyor.



Alanyaspor'da ise durumu belli olmayan tek isim Juanfran.



Muhtemel 11'ler



Başakşehir



Mert Günok

Caiçara

Skrtel

Epureanu

Clichy

Mahmut Tekdemir

İrfan Can Kahveci

Visca

Aleksic

Elia

Crivelli



Alanyaspor



Marafona

Onur Bulut

Tzavellas

Caulker

N'Sakala

Ceyhun Gülselam

Siopis

Efecan Karaca

Bakasetas

Junior Fernandes

Cisse



Skrtel sarı kart ceza sınırında



Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



