Başakşehir - Alanyaspor muhtemel 11'leri

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ediyor.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak. beIN Sport'ta yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Medipol Başakşehir'in karşılaşma öncesinde 53 puanı bulunurken Alanyaspor'un puanı ise 43. olarak göze çarpıyor.
İki takımın eksikleri
Ev sahibi Başakşehir'de eksik oyuncu bulunmuyor.
Alanyaspor'da ise durumu belli olmayan tek isim Juanfran.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir
Mert Günok
Caiçara
Skrtel
Epureanu
Clichy
Mahmut Tekdemir
İrfan Can Kahveci
Visca
Aleksic
Elia
Crivelli
Alanyaspor
Marafona
Onur Bulut
Tzavellas
Caulker
N'Sakala
Ceyhun Gülselam
Siopis
Efecan Karaca
Bakasetas
Junior Fernandes
Cisse
Skrtel sarı kart ceza sınırında
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak. beIN Sport'ta yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Medipol Başakşehir'in karşılaşma öncesinde 53 puanı bulunurken Alanyaspor'un puanı ise 43. olarak göze çarpıyor.
İki takımın eksikleri
Ev sahibi Başakşehir'de eksik oyuncu bulunmuyor.
Alanyaspor'da ise durumu belli olmayan tek isim Juanfran.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir
Mert Günok
Caiçara
Skrtel
Epureanu
Clichy
Mahmut Tekdemir
İrfan Can Kahveci
Visca
Aleksic
Elia
Crivelli
Alanyaspor
Marafona
Onur Bulut
Tzavellas
Caulker
N'Sakala
Ceyhun Gülselam
Siopis
Efecan Karaca
Bakasetas
Junior Fernandes
Cisse
Skrtel sarı kart ceza sınırında
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.