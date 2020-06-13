Başakşehir - Alanyaspor muhtemel 11'leri

Süper Lig'de koronavirüs arasının ardından liderin en yakın takipçisi Başakşehir

Başakşehir - Alanyaspor muhtemel 11'leri
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13 Haziran 2020 03:34
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ediyor.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak. beIN Sport'ta yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Medipol Başakşehir'in karşılaşma öncesinde 53 puanı bulunurken Alanyaspor'un puanı ise 43. olarak göze çarpıyor.

İki takımın eksikleri

Ev sahibi Başakşehir'de eksik oyuncu  bulunmuyor.

Alanyaspor'da ise durumu belli olmayan tek isim Juanfran.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir

Mert Günok
Caiçara
Skrtel
Epureanu
Clichy
Mahmut Tekdemir
İrfan Can Kahveci
Visca
Aleksic
Elia
Crivelli

Alanyaspor

Marafona
Onur Bulut
Tzavellas
Caulker
N'Sakala
Ceyhun Gülselam
Siopis
Efecan Karaca
Bakasetas
Junior Fernandes
Cisse

Skrtel sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



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