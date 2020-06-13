Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ediyor.Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak. beIN Sport'ta yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.Medipol Başakşehir'in karşılaşma öncesinde 53 puanı bulunurken Alanyaspor'un puanı ise 43. olarak göze çarpıyor.Ev sahibi Başakşehir'de eksik oyuncu bulunmuyor.Alanyaspor'da ise durumu belli olmayan tek isim Juanfran.Mert GünokCaiçaraSkrtelEpureanuClichyMahmut Tekdemirİrfan Can KahveciViscaAleksicEliaCrivelliMarafonaOnur BulutTzavellasCaulkerN'SakalaCeyhun GülselamSiopisEfecan KaracaBakasetasJunior FernandesCisseTuruncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.