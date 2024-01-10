Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, hazırlıklara start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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10 Ocak 2024 14:51
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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