Başakşehir, Alanyaspor deplasmanına hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, koronavirüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın antrenmanlarına devam etti.

Haber; AA
Başakşehir, Alanyaspor deplasmanına hazırlanıyor
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30 Mayıs 2020 17:09
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü devam edecek.

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.15'te başlayacak.

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