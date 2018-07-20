Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salzburg'daki antrenmanın dinamik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdürdükleri idmanı, duran top çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.
İzinli Emmanuel Adebayor'un yer almadığı idmanda, Arda Turan'ın takımdan ayrı özel çalışmalara devam ettiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, 20 Temmuz Cuma akşamı hazırlık maçında Rusya'nın Akhmat Grozny takımı ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salzburg'daki antrenmanın dinamik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdürdükleri idmanı, duran top çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.
İzinli Emmanuel Adebayor'un yer almadığı idmanda, Arda Turan'ın takımdan ayrı özel çalışmalara devam ettiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, 20 Temmuz Cuma akşamı hazırlık maçında Rusya'nın Akhmat Grozny takımı ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın