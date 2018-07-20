  •  
    Beşiktaş, genç yeteneği Danimarka'dan getirdi!..
  •  
    Çin'de kadro dışı kalınca Galatasaray için sürpriz
  •  
    Fenerbahçe'nin sürprizi ortaya çıktı! "Veririz..."
  •  
    Terim'in istediği GOLCÜ için RESMİ açıklama var!
  •  
    'Onyekuru'lu gönderme "G.Saray yapmamalıydı"

Başakşehir, Akhmat Grozny ile karşı karşıya geliyor

Başakşehir'de izinli Emmanuel Adebayor'un yer almadığı idmanda, Arda Turan takımdan ayrı özel çalışmalara devam etti. Turuncu-mavililer 20 Temmuz Cuma akşamı Rus ekibi Akhmat Grozny ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Başakşehir, Akhmat Grozny ile karşı karşıya geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2018 17:15
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salzburg'daki antrenmanın dinamik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdürdükleri idmanı, duran top çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

İzinli Emmanuel Adebayor'un yer almadığı idmanda, Arda Turan'ın takımdan ayrı özel çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, 20 Temmuz Cuma akşamı hazırlık maçında Rusya'nın Akhmat Grozny takımı ile karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için