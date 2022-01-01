Başakşehir, Adem Ljajic'in peşinde

Beşiktaş'ın mali yükünden kurtulmak istediği Adem Ljajic'e Medipol Başakşehir'in ilgisi var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Adem Ljajic'in peşinde
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01 Ocak 2022 11:13
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın gönderip, mali yükünden kurtulmak istediği Adem Ljajic'le Medipol Başakşehir'in ilgilendiği bildirildi.

Turuncu lacivertlilerin, bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği tecrübeli 10 numara ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

30 yaşındaki 10 numara, Bologna ve Genoa'nın da gündeminde. 


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