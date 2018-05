MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

in 32. haftasının açılış maçındaevindeile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 14. dakikada Bajic'ten geldi. Sivasspor ise, 90+2. dakikada Volkan Babcan'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Öte yandan Başakşehir'de, 38. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip uzun süre 10 kişi oynadı. Öte yandan Arda Turan, 90+4. dakikada yan hakeme yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 66 yaptı. Sivasspor ise 48 puanla 7. sırada kaldı.Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.4. dakikada ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Caicara'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.13. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza alanından sert vurdu ancak kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol etti.14. dakikada Visca, sağ çaprazdan geliştirdiği atakta topu ceza alanı içindeki Elia'ya bırakırken, bu oyuncu, daha müsait durumdaki Bajic'i gördü. Bajic, rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-042. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı önünden pasında altıpasın yakınlarında topla buluşan Visca, bir kez daha Bajic'i gördü. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.44. dakikada Kone'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kontrol etti.52. dakikada Emre Kılınç'ın vuruşunda, ceza alanı içinde Medipol Başakşehirli oyuncuların müdahale edemediği meşin yuvarlağı önünde bulan Robinho, kötü bir vuruşla topu taca gönderdi.70. dakikada Robinho'nun ceza alanı önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.87. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı önünden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, aradığı golü buldu. Sol kanattan rakip ceza alanına giren Robinho'nun son çizgide ortasında, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Daha sonra direğe çarpan top Volkan'ın ayağına da çarparak kaleye gitti: 1-13. İstanbul Başakşehir Fatih TerimYaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf ÖzVolkan Babacan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mossoro, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Gökhan İnler), Visca, Elia (Dk. 78 Kerim Frei), Bajic (Dk. 70 Arda Turan)Ali Şaşal Vural, Bifouma (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Auremir, Ziya Erdal, Boye, Bjarsmyr, Ndinga, Hakan Arslan (Dk. 46 Robinho), Saivet, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 34 Kone)Dk. 14 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 90+2 Volkan Babacan (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)Dk. 38 Mossoro, Dk. 90+3 Arda Turan (Medipol Başakşehir)Dk. 17 Da Costa, Dk. 60 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)(66) Galatasaray (1 maç eksik)(66) Başakşehir(63) Fenerbahçe (1 maç eksik)(62) Beşiktaş (1 maç eksik)06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya20.05.2018 Göztepe v Galatasaray13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor