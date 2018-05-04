Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Sivasspor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 14. dakikada Bajic'ten geldi. Sivasspor ise, 90+2. dakikada Volkan Babcan'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Öte yandan Başakşehir'de Mossoro, 38. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip uzun süre 10 kişi oynadı. Öte yandan Arda Turan, 90+4. dakikada yan hakeme yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 66 yaptı. Sivasspor ise 48 puanla 7. sırada kaldı.
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Caicara'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
13. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza alanından sert vurdu ancak kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol etti.
14. dakikada Visca, sağ çaprazdan geliştirdiği atakta topu ceza alanı içindeki Elia'ya bırakırken, bu oyuncu, daha müsait durumdaki Bajic'i gördü. Bajic, rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı önünden pasında altıpasın yakınlarında topla buluşan Visca, bir kez daha Bajic'i gördü. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
44. dakikada Kone'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kontrol etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Emre Kılınç'ın vuruşunda, ceza alanı içinde Medipol Başakşehirli oyuncuların müdahale edemediği meşin yuvarlağı önünde bulan Robinho, kötü bir vuruşla topu taca gönderdi.
70. dakikada Robinho'nun ceza alanı önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
87. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı önünden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, aradığı golü buldu. Sol kanattan rakip ceza alanına giren Robinho'nun son çizgide ortasında, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Daha sonra direğe çarpan top Volkan'ın ayağına da çarparak kaleye gitti: 1-1
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mossoro, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Gökhan İnler), Visca, Elia (Dk. 78 Kerim Frei), Bajic (Dk. 70 Arda Turan)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Bifouma (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Auremir, Ziya Erdal, Boye, Bjarsmyr, Ndinga, Hakan Arslan (Dk. 46 Robinho), Saivet, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 34 Kone)
Goller: Dk. 14 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 90+2 Volkan Babacan (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 38 Mossoro, Dk. 90+3 Arda Turan (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 17 Da Costa, Dk. 60 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'de puan durumu
(66) Galatasaray (1 maç eksik)
(66) Başakşehir
(63) Fenerbahçe (1 maç eksik)
(62) Beşiktaş (1 maç eksik)
GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66)
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)
06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)
06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor
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Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 14. dakikada Bajic'ten geldi. Sivasspor ise, 90+2. dakikada Volkan Babcan'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Öte yandan Başakşehir'de Mossoro, 38. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip uzun süre 10 kişi oynadı. Öte yandan Arda Turan, 90+4. dakikada yan hakeme yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 66 yaptı. Sivasspor ise 48 puanla 7. sırada kaldı.
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Caicara'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
13. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza alanından sert vurdu ancak kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol etti.
14. dakikada Visca, sağ çaprazdan geliştirdiği atakta topu ceza alanı içindeki Elia'ya bırakırken, bu oyuncu, daha müsait durumdaki Bajic'i gördü. Bajic, rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı önünden pasında altıpasın yakınlarında topla buluşan Visca, bir kez daha Bajic'i gördü. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
44. dakikada Kone'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kontrol etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Emre Kılınç'ın vuruşunda, ceza alanı içinde Medipol Başakşehirli oyuncuların müdahale edemediği meşin yuvarlağı önünde bulan Robinho, kötü bir vuruşla topu taca gönderdi.
70. dakikada Robinho'nun ceza alanı önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
87. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı önünden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, aradığı golü buldu. Sol kanattan rakip ceza alanına giren Robinho'nun son çizgide ortasında, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Daha sonra direğe çarpan top Volkan'ın ayağına da çarparak kaleye gitti: 1-1
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mossoro, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Gökhan İnler), Visca, Elia (Dk. 78 Kerim Frei), Bajic (Dk. 70 Arda Turan)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Bifouma (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Auremir, Ziya Erdal, Boye, Bjarsmyr, Ndinga, Hakan Arslan (Dk. 46 Robinho), Saivet, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 34 Kone)
Goller: Dk. 14 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 90+2 Volkan Babacan (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 38 Mossoro, Dk. 90+3 Arda Turan (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 17 Da Costa, Dk. 60 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'de puan durumu
(66) Galatasaray (1 maç eksik)
(66) Başakşehir
(63) Fenerbahçe (1 maç eksik)
(62) Beşiktaş (1 maç eksik)
GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66)
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)
06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)
06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor
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