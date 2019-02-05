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Başakşehir 0.5 ortalamayla Avrupa'nın zirvesinde!

Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en az gol yeme ortalamasına sahip takım durumunda bulunuyor

Kaynak: AA
Başakşehir 0.5 ortalamayla Avrupa'nın zirvesinde!
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05 Şubat 2019 12:12
Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım oldu.

Süper Lig'de geride kalan 20 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gören turuncu-lacivertli ekip, 0,5'lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı.

En yakın Liverpool
Medipol Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 29 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool.

İngiliz ekibi, geride kalan 25 maçta kalesinde 15 gol gördü ve 0,6'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.

Üçüncü sırada PSG
Fransa Ligi'ni son yıllarda domine eden Paris Saint-Germain de bu sıralamada 3. basamakta yer alıyor.

Başkent ekibi, ligde geride kalan 21 maçta 13 gole izin verdi ve 0,62'lik gol yeme ortalamasını tutturdu.

İspanya'da Barcelona değil Atletico Madrid
İspanya Ligi'nde ise en az gol yiyen takım lider Barcelona'yı bu alanda geride bırakan 2. sıradaki Atletico Madrid.

Madrid temsilcisi La Liga'da 22 maçta kalesinde 14 gol gördü ve 0,64'lük ortalamayı yakaladı.

Barcelona ise bu süreçte kalesinde 23 gol gördü ve 1,04'lük ortalamaya sahip oldu.

Mönchengladbach ve Leipzig zirvede
Almanya'da da İspanya'dakine benzer bir durum ortaya çıktı. Lider Borussia Dortmund, 20 maçta 20 golle 1 gol yeme ortalamasına sahip. İkinci sırada yer alan Borussia Mönchengladbach ve 4. sıradaki Leipzig ise bu alanda lideri geride bırakıyor.

Mönchengladbach ile Leipzig 20 maçta yedikleri 18'er golle 0,9'luk gol yeme ortalamasını tutturdu.

Juventus'un ortalaması 0,68
Avrupa'nın en az gol yiyen takım sıralamasında ise İtalya'dan Juventus öne çıktı.

Torino ekibi, 22 maçta yediği 15 golle 0,68'lik gol yeme ortalamasını yakaladı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az gol yiyen takımlar şöyle sıralandı:

Lig adı   Takım adı  Maç sayısı  Yediği gol  Ortalama
 Spor Toto Süper Lig  Medipol Başakşehir  20  10  0,5
 İngiltere Ligi  Liverpool  25  15  0,6
 Fransa Ligi  Paris Saint-Germain  21  13  0,62
 İspanya Ligi  Atletico Madrid  22  14  0,64
 İtalya Ligi  Juventus  22  15  0,68
 Almanya Ligi  Mönchengladbach - Leipzig  20  18  0,9

Avrupa'nın diğer önemli liglerinden olan Portekiz Ligi'nde Porto ve Hollanda Ligi'nde de PSV Eindhoven 20'şer maçta 11'er golle, 0,55'lik ortalamayı tutturdu. 
 
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