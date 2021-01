Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile Süper Lig takımı Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla Medipol Başakşehir oldu.Medipol Başakşehir'in gollerini 8. dakikada Demba Ba, 42. dakikada İsmail Konuk (kendi kalesine), 73. dakikada röveşatayla Danijel Aleksic, 79. dakikada Ravil Tagir ve 89. dakikada penaltıdan İrfan Can Kahveci kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü 34. dakikada Vedat Bora'dan geldi.Medipol Başakşehir, Tuzlaspor galibiyetinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.8. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Crivelli ile verkaç yapan Aleksic, ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aleksic, boş pozisyondaki Demba Ba'ya pasını attı. Senegalli oyuncu, meşin yuvarlağı tek vuruşla boş kaleye gönderdi: 1-0.15. dakikada Tuzlaspor'un gelişen atağında Vedat Bora'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökcan Kaya, sağ çaprazdan şutunu attı. Kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.26. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Berkay Özcan, ceza sahasına girdi. Berkay'ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Haydar Yılmaz soluna uzanıp çeldi.34. dakikada Tuzlaspor beraberliği yakaladı. Medipol Başakşehir savunmadan çıkmaya çalışırken Mehmet Topal'dan Thuram topu kaptı. Thuram, ceza sahasındaki Onur Ayık'a pasını attı. Onur, Ravil'den kurtulmaya çalışırken, bu oyuncuya çarpan top Vedat Bora'nın önünde kaldı. Vedat da topu boş kaleye gönderdi: 1-1.42. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Rafael'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Demba Ba gelişine vurdu, altı pas önündeki Tuzlasporlu İsmail Konuk'a çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 2-1.73. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Uğur Uçar'ın yerden ortası savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Altıpas önünde topu göğsüyle havalandıran Aleksic'in röveşata vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.78. dakikada Tuzlaspor ceza sahası önünde topla buluşan Gulbrandsen'in ayak içiyle köşeye gönderdiği topa kaleci Haydar parmaklarının ucuyla dokundu, direğe de çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.79. dakikada ev sahibi takım 4. golünü attı. Medipol Başakşehir'in İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasını gönderdiği topa, arka direkte iyi yükselen Ravil Tagir kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-1.88. dakikada Giuliano rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. 89. dakikada penaltı atışını kullanan İrfan Can Kahveci kaleci Haydar'ı ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 5-1.Başakşehir Fatih TerimTurgut Doman, Samet Çiçek, Mert BulutVolkan Babacan, Rafael (Dk. 70 Uğur Uçar), Mehmet Topal, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 80 Emre Kaplan), Azubuike, Giuliano, Aleksic (Dk. 76 İrfan Can Kahveci), Berkay Özcan (Dk. 46 Duarte), Crivelli, Demba Ba (Dk. 71 Gulbrandsen)Haydar Yılmaz, Yasin Güreler, İsmail Konuk, Baran Işık (Dk. 46 Rotman), Samet Asatekin, Segbefia, Onur Ayık (Dk. 55 Ahmet Yazar), Gökcan Kaya (Dk. 71 Pucko), Cajic, Vedat Bora (Dk. 80 Özgürcan Özcan), ThuramDk. 8 Demba Ba, Dk. 42 İsmail Konuk (Kendi kalesine), Dk. 73 Aleksic, Dk. 79 Ravil Tagir, Dk. 89 İrfan Can Kahveci (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir), Dk. 34 Vedat Bora (Tuzlaspor)Dk. 53 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 54 Samet Asatekin (Tuzlaspor)