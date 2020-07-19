Başakşehir, 420 milyon TL'yi kasasına koydu

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u yenerek şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir aynı zamanda büyük bir gelirin de sahibi oldu.



Turuncu-lacivertli takım, elde ettiği şampiyonlukla hem Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı hem de önemli miktarda bir para kazandı.



Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk ödülünü de kasasına koydu.



Süper Lig'de mutlu sona ulaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek olan Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı bulacak.



- Gelir kalemleri



Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u da yenerek toplamda 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.



Turuncu-lacivertli takım, mutlu sona ulaşmasının ardından şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koydu. Medipol Başakşehir, ligdeki son maçında da Kasımpaşa'yı yenmesi halinde toplam 145 milyon lira gelir elde edecek.



Lig yarışında ipi göğüslemesinden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. Turuncu-lacivertlilerin alacağı galibiyet ve beraberliklerle de bu rakamı artırma şansı olacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.



Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.



Turuncu-lacivertli takımın kazanacağı bu paraya sponsorluklar ve maç günü gelirleri dahil değil.



