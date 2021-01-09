Başakşehir, 4 eksikle Ankaragücü deplasmanında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.



Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Ligdeki son maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren turuncu-lacivertlilerin 19 puanı bulunuyor.



İki maçlık galibiyet serisi 2-0'lık Gaziantep FK yenilgisiyle sona eren MKE Ankaragücü ise haftaya 15 puanla 18. sırada giriyor.



Eksikler



Medipol Başakşehir'de aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavileri süren Junior Caiçara ve Bolingoli, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.



Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.



Başakşehir'de kart cezası biten Brezilyalı sağ bek Rafael ise bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.



