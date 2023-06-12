Başakşehir 3.finalinde de eli boş döndü

Maçın henüz 1.dakikasında golü bulan ve ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Fenerbahçe rahat bir şekilde Türkiye Kupasını kazandı.



Başakşehir ise nadir gelişen ataklarından sonuç alamadı. Fenerbahçe böylece 10 sezon aradan Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken bu kupayı 7. kez müzesine götürdü.



Ziraat Türkiye Kupası'nda üçünü kez final oynamayı başaran Başakşehir ise bir finalden yine boş döndü. Turuncu lacivertli takım daha önce de 2011 ve 2017'de final oynamış ancak kupaya uzanamamıştı.

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