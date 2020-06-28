Başakşehir 1-1 Galatasaray maçı geniş özeti izle

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

Emre Akbaba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru yakın mesafeden kaleci Mert'i geçemedi.

Süper Lig'de 29. haftanın önemli maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.Eksik Galatasaray, Başakşehir deplasmanında birçok oyuncusunu kullanamamasına rağmen Başakşehir deplasmanında iyi bir oyun ortaya koydu. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti düşünen Galatasaray, tüm istatistiklerde Başakşehir'e üstünlü kurdu ama sarı-kırmızılılar lideri deviremedi.Medipol Başakşehir'in golünü 51. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Galatasaray'ın golü 68. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.Ev sahibi Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Ayrıca Edin Visca da 85. dakikada kırmızı kart gördü.Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.Bu beraberliğin ardından Başakşehir 60 puanla liderliğini sürdürdü. Dördüncü sıradaki Galatasaray da 52 puana ulaştı.Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak. Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak.1- Başakşehir (60)2- Trabzonspor (58)3- Sivasspor (53)4- Galatasaray (52)5- Beşiktaş (50)6- Fenerbahçe (46)7- Alanyaspor (45)Antalyaspor (D)DenizlisporKonyaspor (D)KayserisporKasımpaşa (D)Galatasaray (D)AntalyasporDenizlispor (D)KonyasporKayserispor (D)TrabzonsporAlanyaspor (D)AnkaragücüGöztepeAntalyaspor (D)Kasımpaşa (D)Yeni MalatyasporFenerbahçe (D)GençlerbirliğiGöztepe (D)Kayserispor (D)KasımpaşaMalatyaspor (D)FenerbahçeGençlerbirliği (D)Süper Lig'in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip, Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracci, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Ömer Bayram ve Emre Akbaba 11'i ile başladı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yer aldı.Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk 11'de 3 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.Terim, 28. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Ahmet Çalık, sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho ve sakatlanan Radamel Falcao'nun yerine, cezasını dolduran Donk'un yanı sıra Linnes ile Ömer Bayram'ı görevlendirdi.Galatasaray'da sakat futbolcuların yokluğunda santrfor bölgesinde Emre Akbaba görev yaptı.Sarı-kırmızılı ekibin golcülerinden Radamel Falcao ile Florin Andone sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Bu futbolcuların yokluğunda en ileride Emre Akbaba gol aradı.Galatasaray'da savunma hattında Ryan Donk'un dönmesi, teknik direktör Fatih Terim'in elini rahatlattı.Sarı-kırmızılı ekipte Cristian Luyindama'nın ardından Marcao da sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek. Geçen hafta savunmanın ortasında Lemina ile Ahmet Çalık görev alırken, Ahmet gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü.Gaziantep FK müsabakasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Donk, Medipol Başakşehir mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Donk'un yanında Lemina görev yaptı.Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, 28. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını, Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Robinho ve Enzo Cerivelli 11'i ile çıkardı.Okan Buruk, yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Guldbrandsen, Eljero Elia, Demba Ba, Aziz Eraltay, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Emre Kaplan ve Gökhan İnler'e yer verdi.Buruk, geçen haftaki MKE Ankaragücü müsabakasına ilk 11'de başlayan Demba Ba'yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Robinho'yu oynattı. Başarılı teknik adam, cezalı olan Martin Skrtel'in yerine ise savunmanın ortasında Ponck'u görevlendirdi.Karşılaşmanın ilk 10 dakikasına ev sahibi Başakşehir daha etkili başladı. Ancak dakikaların ilerlemesinin ardından ardan Galatasaray oyuna ağırlığını koymaya başladı. Topun kontrolünü eline Galatasaray, orta saha üstünlüğünü de ele geçirdi ve Başakşehir'i yarı sahasından çıkarmadı.Başakşehir hızlı hücumlarla ileri çıkmaya çalışırken, ev sahibi ekip 12. dakikada gole çok yaklaştı. Marcelo Saracchi'nin geri pasında kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği top kaleye doğru yöneldi. Okan Kocuk son anda kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Crivelli topu ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda bulunan Robinho'ya aktardı. Robinho'nun sert vuruşunda Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.Galatasaray oyunda üstünlüğünü sürdürürken, sarı-kırmızılılar Radamel Falcao, Florin Andone ve Adem Büyük gibi golcü isimlerinin olmamasının sıkıntısını yaşadı. Kale önüne kadar iyi gelen ancak son hamlede sıkıntılar yaşayan Galatasaray, 34. dakikada önemli bir pozisyon yakaladı. Feghouli'nin ceza sahası dışında çektiği şutta savunmadan seken top, altı pasın sol çaprazında bulunan Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı kapatan Mert Günok meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmayınca, soyunma 0-0'lık eşitlikle gidildi.Karşılaşmanın ikinci yarısı başlarken, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Robinho'nun yerine Demba Ba'yı sahaya sürdü. Demba Ba'nın oyuna girmesinin ardından Galatasaray kalesinde etkili gitmeye başlayan Başakşehir, Senegalli futbolcuya iki pozisyonda gole çok yaklaştı. Galatasaray ikinci yarının başında Başakşehir ataklarında sıkıntılar yaşarken, 51. dakikada Başakşehir golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Aleksi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Galatasaray'da sakatlık kabusu Başakşehir maçında da sürdü. Sarı-kırmızılılarda stopere çekilen Mario Lemina, karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Galatasaray'da Fatih Terim, Lemina'nın yerine 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı sahaya sürdü. Daha önce Konyaspor maçında son dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 2. kez şans bulmuş oldu.Başakşehir'in golü bulmasının ardından Galatasaray oyundan tüm riskleri alarak rakip kaleye yüklenmeye çalıştı. Zaman zaman savunmada az adamla yakalanan Galatasaray, Başakşehir karşısında gol bulmak için tüm hatlarıyla ileri çıktı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Galatasaray aradığı beraberlik golünü buldu. Sol kanattan gelişen hücumda Saracchi'nin son çizgiden içeri çevirdiği topu Emre Akbaba yakın mesafeden ağlara yolladı ve skora dengeyi getirdi.Maçın kalan bölümünde Galatasaray ikinci golü düşünürken, Başakşehir kontrollü bir oyun sergiledi. Bu arada Galatasaray'da Martin Linnes, 80. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Başakşehir'de ise Edin Visca 85. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı ve Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.Beraberlik golünün ardından daha iyi bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 84. dakikada ikinci gole de yaklaştı.