Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı Rus savunmacı Fedor Kudryashov ile ilgili, milli takım hocası Stanislav Cherchesov açıklamalarda bulundu.
Rus basınına konuşan Stanislav Cherchesov, Kudryashov'un transferden önce kendisinden fikir alıp almadığı yönündeki soruyu da yanıtladı.
Tecrübeli teknik adam Cherchesov, Başakşehir tercihinin Kudryashov için iyi olduğunu dile getirirken ''Transferi konusunda bir konuşmamız olmadı. Fedor kendi kararını endi verdi. Bence doğru bir karar verdi. Uzun zamandır Rusya'da oynuyor ve belki de artık değişiklik zamanının geldiğini düşündü. Bence bu transfer ona büyük fayda sağlayacak. Takımı birincilik için savaşıyor. Bu onun için büyük artı'' ifadelerini kullandı.
Başakşehir, transfer döneminin son gününde bonservis bedeli ödemeden Rubin Kazan'dan Kudryashov'u kadrosuna katmıştı.
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Rus basınına konuşan Stanislav Cherchesov, Kudryashov'un transferden önce kendisinden fikir alıp almadığı yönündeki soruyu da yanıtladı.
Tecrübeli teknik adam Cherchesov, Başakşehir tercihinin Kudryashov için iyi olduğunu dile getirirken ''Transferi konusunda bir konuşmamız olmadı. Fedor kendi kararını endi verdi. Bence doğru bir karar verdi. Uzun zamandır Rusya'da oynuyor ve belki de artık değişiklik zamanının geldiğini düşündü. Bence bu transfer ona büyük fayda sağlayacak. Takımı birincilik için savaşıyor. Bu onun için büyük artı'' ifadelerini kullandı.
Başakşehir, transfer döneminin son gününde bonservis bedeli ödemeden Rubin Kazan'dan Kudryashov'u kadrosuna katmıştı.
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