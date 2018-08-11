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Başak Eraydın, İspanya'da şampiyon oldu

İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenen ITF 25K Turnuvası'nda milli tenisçi Başak Eraydın, İspanyol raket Guiomar Maristany'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Başak Eraydın, İspanya'da şampiyon oldu
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11 Ağustos 2018 20:13
24 yaşındaki milli tenisçi Başak Eraydın bu zaferiyle birlikte bu sezon ikinci, toplamda 14'üncü tekler şampiyonluğunu elde etti. 

Toprak zemindeki organizasyonun 4 numaralı seribaşı ismi Eraydın, ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany ile kozlarını paylaştığı final mücadelesinde iyi bir performans sergiledi. Geçtiğimiz hafta ikincilik ödülüne uzandığı Segovia'da mağlup ettiği Maristany'ye yine şans tanımayan Eraydın, 78 dakika sonunda 6-4, 6-3'lük setlerle galip gelmeyi başardı.

Çıktığı son 10 maçın 9'unu kazanan Başak, bir önceki gün tamamlanan çiftler kategorisinde ise partneri İpek Soylu ile birlikte ikincilik ödülüne uzanmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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