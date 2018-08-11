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Başak Eraydın İspanya'da şampiyon

Grand Canaria Turnuvası'nda milli tenisçi Başak Eraydın şampiyon oldu.

Kaynak: AA
Başak Eraydın İspanya'da şampiyon
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11 Ağustos 2018 17:52
Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından toprak zeminde düzenlenen Grand Canaria Turnuvası finalinde ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany Zuleta De Reales ile karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Başak Eraydın, şampiyonluğa ulaştı.

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