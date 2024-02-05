Haber Tarihi: 05 Şubat 2024 14:17 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 14:17

Başak Demirtaş aday mı? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş mı?

DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime girme kararı aldı. DEM Parti adayı 9 Şubat'ta açıklanacak. Peki, Başak Demirtaş aday mı? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş mı?

Başak Demirtaş aday mı? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş mı?
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını açıkladı. Doğan, "9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini sizlerle paylaşacağız" dedi. Peki, Başak Demirtaş aday mı? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş mı?

BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY MI OLACAK?

Doğan gazetecilerin "İstanbul adayı Başak Demirtaş mı olacak?" sorusuna "İstanbul adayları 9 Şubat'ta ama Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Bunları 9 Şubat'a kadar karara bağlayacağız. Adaylarımızla dada görüştüğümüzü belirtmek isterim." yanıtını verdi.

DEM PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?

DEM Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "4 Aralık günü burada yaptığımız basın toplantısında bir eğilimi paylaşmıştık" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aylardır partimizin gündeminde, güçlü bir seçenek olarak duran hatta eğilim olarak da kamuoyuyla paylaştığımız, kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Bugün aslında bu kararı sizlerle paylaşmak için toplandık."

Dpoan, bir gazetecinin adaylık çıkışıyla çok konuşulan Başak Demirtaş'a ilişkin sorusuna da, "9 Şubat'a kadar İstanbul dahil olmak üzere aday göstereceğimiz diğer kentlerdeki adaylarımızı açıklayacağız. Tabii ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda...Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin aklımızda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığını bilinmesi isterim" yanıtını verdi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara ve Antalya özelinde ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Partide; Mersin, Adana ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya yönelik değerlendirmenin ise sürdüğü bildiriliyor.

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararı alması halinde, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın partinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eş Başkan Adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Başak Demirtaş, "Bana bir görev düşerse bu konuda hazırım. Barış ve demokrasinin önünü açacağına inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım" demişti.

DEM Parti kaynakları, Selahattin Demirtaş'ın İstanbul'da partinin kendi adayıyla yarışması fikrini parti yönetimine ilettiğini aktarmıştı.
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