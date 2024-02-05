Başak Demirtaş aday mı? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş mı?

DEM Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "4 Aralık günü burada yaptığımız basın toplantısında bir eğilimi paylaşmıştık" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aylardır partimizin gündeminde, güçlü bir seçenek olarak duran hatta eğilim olarak da kamuoyuyla paylaştığımız, kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Bugün aslında bu kararı sizlerle paylaşmak için toplandık."

Dpoan, bir gazetecinin adaylık çıkışıyla çok konuşulan Başak Demirtaş'a ilişkin sorusuna da, "9 Şubat'a kadar İstanbul dahil olmak üzere aday göstereceğimiz diğer kentlerdeki adaylarımızı açıklayacağız. Tabii ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda...Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin aklımızda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığını bilinmesi isterim" yanıtını verdi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara ve Antalya özelinde ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Partide; Mersin, Adana ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya yönelik değerlendirmenin ise sürdüğü bildiriliyor.

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararı alması halinde, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın partinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eş Başkan Adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Başak Demirtaş, "Bana bir görev düşerse bu konuda hazırım. Barış ve demokrasinin önünü açacağına inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım" demişti.

DEM Parti kaynakları, Selahattin Demirtaş'ın İstanbul'da partinin kendi adayıyla yarışması fikrini parti yönetimine ilettiğini aktarmıştı.