'Bas Dost'tan öğreneceğim çok şey var'

Eintracht Franfurt'un yeni transferi Ragnar Ache, mevkidaşı forvet Bas Dost'tu övdü. 22 yaşındaki genç oyuncu, yeni takımında Bas Dost'tan öğreneceği çok şey olduğunu belirtti.



Ragnar Ache, Sparta Rotterdam'dan 2 milyon avro karşılığında Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu.



"ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"



31 yaşındaki forvet Bas Dost için açıklamalarda bulunan Ache; "Ondan çok şey öğrenebilirim. Özellikle savunmacılara karşı bazı akıllıca hareketler öğretebilir çünkü Bundesliga'da savunmacılar, Eredivisie'deki savunmacılardan çok daha güçlüler. Kendimi topla ilişkisi iyi ve hızlı bir oyuncu olarak tanımlayabilirim." dedi.



22 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie'de takımı ile 19 maça çıktı. Gana asıllı Alman oyuncu, bu maçlarda takımına 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



