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Bas Dost transferinde yarış kızıştı! Fenerbahçe...

Bas Dost hangi takıma transfer olacak? Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla menajeri aracılığıyla görüşen ve pazarlıklara başlayan Fenerbahçe Yönetimi'nin, Hollandalı golcüyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi.

Kaynak: Fanatik
Bas Dost transferinde yarış kızıştı! Fenerbahçe...
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02 Temmuz 2018 09:06
Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, son olarak gündemine Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost'u almıştı. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla menajeri aracılığıyla görüşen ve pazarlıklara başlayan Fenerbahçe Yönetimi'nin, Hollandalı golcüyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi.

Deneyimli isimle; İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A takımlarının da ilgilendiği, tecrübeli ismin menajerinin son olarak diğer kulüplerden gelecek önerileri bekleme kararı aldığı kaydedildi.

Bas Dost, geçen sezon Sporting Lizbon'da çıktığı 49 karşılaşmada 34 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu.



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