Beşiktaş'ın forvet pozisyonu için gündeme gelen isimlerden Bas Dost'un yeni rotası belli oldu. Hollandalı golcü, 10 yılın ardından ülkesine dönüş kararı aldı.



BAS DOST, UTRECHT İLE ANLAŞTI



De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Hollanda ekibi Utrecht, Bas Dost transferini bitirdi. Futbolcu önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.



BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI



Daha önce Beşiktaş ile de anılan Dost'a FC Emmen'in de talip olduğu fakat; futbolcunun transferinde Utrecht'in istekli olduğu belirtildi. Oyuncu, Feyenoord ile de görüşmüş ve transferle ilgili aşama kaydedilememişti.



ÖZEL NEDENLERİ VAR...



Hollandalı golcü, kariyerinde VFL Wolfsburg, Sporting, Eintracht Frankfurt ve Club Brugge'de oynadı. Dost'un özel nedenlerle Hollanda'da oynamak istediği belirtildi. 33 yaşındaki golcü geçen sezon Club Brugge'de 35 maçta 14 gol kaydetmişti.





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