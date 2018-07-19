BÜTÜN OYUNCULAR KULÜBÜ TERK ETMİŞTİ

SPORTING'DE KALMASI İÇİN TEK ŞARTI VARddı

Sporting Lizbon'un Bas Dost ile tekrar anlaşma masasına oturduğu ve sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardığı belirtildi.Portekiz'in ünlü spor gazetesi O Jogo'da yer alan haberde; Sporting'in yeni başkanı Sousa Cintra'nın Bas Dost'un kontratına zam yaptığı ve sözleşme süresini de uzattığı öğrenildi. Hollandalı golcünün önümüzdeki saatlerde Lizbon'a gideceği ve yeni sözleşmesini imzalayacağı kaydedildi.29 yaşındaki Dost'un kontratının 2020'den 2021'e uzayacağı ve kazancının da önemli bir miktar artış göstereceği ifade edildi. Ayrıca, Dost'un serbest kalma maddesinin de 60 milyon Euro'ya çıkacağı ifade edildi.Geçtiğimiz ay, 40 kişilik bir Sportingli taraftar grubu, kendi takımının antrenman tesislerine saldırıda bulunmuştu ve Sporting Lisbon futbolcularının hayatını tehdit etmişti. Bu olay sonrasın da birçok futbolcu Lizbon ekibinden ayrılma kararı almıştı. Bu olay sonrasın ayrılma kararı alan oyunculardan biri de bu saldırı sonrası kafası yarılan Bas Dost'tu.Ancak bu olanlara rağmen Sporting ekibi, iki sezondur bu takımda çok başarılı bir performans sergileyen, Bas Dost'u takımda tutma konusunda inatçı. Lizbon ekibinin bu transfer sezonundaki ana hedeflerinden biri Dost'un kulüpte devam etmesini sağlamak olarak belirlenirken, Hollandalı golcünün takımda kalması için yerine getirilmesini istediği tek koşul açık ve net: eski kulüp başkanı Bruno de Carvalho'nun kulüpten atılması ve uzaklaştırılması.