Bas Dost için Cocu'nun menajerinden destek

Fenerbahçe Yönetimi, golcü oyuncu Bas Dost için görüşmeleri sıklaştırdı.Dış transferde ilk bombasını Jack Wilshere ile söz keserek patlatan Fenerbahçe, Sporting Lizbon'la mukavelesini tek taraflı olarak fesheden Bas Dost'la büyük ölçüde anlaşmaya varmıştı. Ancak Hollandalı yıldız için başta Paris Saint-Germain olmak üzere birçok kulübün devreye girmesi sarı-lacivertlilerde sıkıntı yarattı.Bu gelişmenin ardından Bas Dost ve menajeri ile görüşmeler sıklaştırıldı. Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki hafta İstanbul'a getirerek resmi sözleşme imzalattırmayı planlıyor. Bu transfer için teknik direktör Cocu'nun menajerliğini yapan Rob Jansen'in de devreye sokulduğu öğrenildi.