Bartzokas: 'Ne anamız kaldı, ne bacımız...'

Olympaikos koçu Georgios Bartzokas, Yunanistan Ligi'nde Olympiakos'un PAOK'a karşı aldığı galibiyet sonrası konuştu.



Takımının PAOK'u 90-60 skorla yendiği karşılaşma sonrası Bartzokas, tribündeki taraftarların yaklaşımı üzerine duyduğu rahatsızlığı şu ifadelerle dile getirdi:



"Taraftarların işi takımlarına destek olmaktır. Ve bunu sözleriyle yapmaları lazım. O kadar yoğun bir sigara dumanı vardı ki maçın ilk yarısında nefes almakta zorlandık. Maç boyunca annemize küfrettiler. Fark 40 sayıya çıkmış olsa bile küfürler hiç durmadı."



Maç sırasında bu sebeple teknik faul de alan Bartzokas, bunun aşina olduğu bir şey olduğunu belirterek durumu fazla sorgulamadı ve takımının farklı skola yakaladığı galibiyetini de tebrik etti.



