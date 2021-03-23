Bartzokas: 'Fenerbahçe Beko, çok iyi bir takım!'

THY EuroLeague takımlarından Olympiakos'ta başantrenör George Bartzokas, Fenerbahçe Beko ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe Beko'nun iyi bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Bartzokas, "Bir sonraki maçımıza bakmalıyız çünkü çok zorlu geçecek. Fenerbahçe çok iyi bir takım ve kazanmak istiyorsak çok iyi oynamalıyız. Rakibimiz çok iyi bir durumda ama ben de yükselişte olduğumuzu hissediyorum. Sonuçlar da bunu gösteriyor. Cuma günü yükselişte olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyor." dedi.



Sezon başında Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak takıma katılan Sloukas için de konuşan tecrübeli koç, "Sloukas'ı transfer etmemiz gerekiyordu. Kendisi birkaç yıldır en üst seviyede olan 1-2 oyuncudan biri. Hem takımımızda da daha önce forma giymişti." ifadelerini kullandı.



Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı, 26 Mart Cuma günü saat 22.00'de Pire Salonu'nda oynanacak.



