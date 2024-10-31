Bartzokas: 'Evan Fournier'in adanmışlığı beni çok etkiledi'

Turkish Airlines EuroLeague'de 7. haftasında Barcelona ile karşılaşacak olan Olympiakos'ta koç Georgios Bartzokas, Evan Fournier hakkında konuştu.



Evan Fournier'in basketbolu çok sevdiğini ifade eden Bartzokas, yıldız oyuncunun Olympiakos'ta başarılı olacağını da net şekilde vurguladı.



Bartzokas, Evan Fournier hakkında şu sözleri söyledi:



"Fournier gece 2'de savunma asistanımı arayarak dün takıldığı bir perdeleme hakkında konuştu. Hatta ona bir video bile göndermişti. Basketbolu çok seviyor. Bu adanmışlık seviyesi beni çok etkiledi. Fournier basketbol konusunda son derece ciddi. Basketbolu ve işini sevdiği için motivasyon buluyor. Bu yaklaşımı sayesinde Olympiakos'ta şüphesiz başarılı olacaktır."



