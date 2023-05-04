Bartzokas: "Baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko'yu 72-71 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Bartzokas: 'Baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde'
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04 Mayıs 2023 00:31
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko'yu 72-71 yendikleri maçın ardından  seyir keyfi yüksek bir maç olduğunu belirterek, "Müthiş bir maçtı. Fenerbahçe çok iyi başladı. Hücumda çok sayıda atış bulmamıza rağmen 3 sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdeyle oynadık. Son bölümde Guduric'in basketine Sloukas'ın üçlüğüyle yanıt verdik ve maçı kazandık. Pire'de bazı hatalarımız vardı. Ribauntları düzelttik. Baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde." diye konuştu.

Yunan başantrenör, bu maçın analizini yaparak eksikleri belirleyip 5 Mayıs Cuma günü kazanmayı ve Dörtlü Final'e yükselmeyi istediklerini kaydetti.

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