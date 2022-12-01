Bartzokas: 'Aynı seviyede oynamadık'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e 82-71 mağlup olan Olympiakos'ta Başantrenör Georgios Bartzokas, karşılaşma sonrası konuştu.



Bartzokas, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu belirterek "40 dakika boyunca aynı seviyede oynamayı başaramadık. Üç sayılık basketlerle oyunun kontrolünü kaybettik. Maç boyunca iyi savunma yaptık ama hücumdaki pas hatalarıyla geri düştük." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'in savunması zor, yetenekli oyunculara sahip olduğunu kaydeden Bartzokas, "Clyburn, Beaubois ve Micic gibi üç yetenekli oyuncunun kritik basketlerine engel olamadık. Savunmamız iyiydi ama böyle yetenekli oyuncular zor sayılar bulunca kazanmak kolay olmuyor. Anadolu Efes'i tebrik ederim. Güzel bir maç çıkardılar. Hızlı bir şekilde toparlanıp önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Bir maçın 30 dakika değil, 40 dakika olduğunu unutmamamız gerek." diye konuştu.





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